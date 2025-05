Συναγερμός έχει σημάνει στη Νότια Καρολίνα, καθώς τουλάχιστον 11 άτομα έχουν τραυματιστεί έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε παραθαλάσσια πόλη.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή που είναι δημοφιλής στους τουρίστες, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινότητα.

🚨🇺🇸 BREAKING: MASS SHOOTING REPORTED IN LITTLE RIVER, SOUTH CAROLINA

Early reports indicate at least 10 people have been shot.

Source: Local media reports pic.twitter.com/aKQYnaXd4N

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 26, 2025