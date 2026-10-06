Ένταση επικρατεί εκ νέου στην Αραβική Χερσόνησο μετά τη νέα στρατιωτική εμπλοκή που σημειώθηκε στους αιθέρες της Σαουδικής Αραβίας. Πιο συγκεκριμένα η αεράμυνα του αραβικού συνασπισμού τέθηκε σε άμεσο συναγερμό, καταφέρνοντας να εξουδετερώσει έγκαιρα έναν βαλλιστικό πύραυλο τον Χούθι πριν αυτός πλήξει τον στόχο του στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Η επίθεση εξαπολύθηκε από τις δυνάμεις των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι διατηρούν τη στήριξη της Τεχεράνης, στοχεύοντας απευθείας μια περιοχή που φιλοξενεί μια ιδιαίτερα σημαντική αεροπορική βάση του βασιλείου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των στρατιωτικών αρχών, τα αντιαεροπορικά συστήματα της συμμαχίας αντέδρασαν ακαριαία, καταστρέφοντας τον πύραυλο στον αέρα και αποτρέποντας πιθανές απώλειες ή σοβαρές υλικές ζημιές στο έδαφος.

«Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από τους τρομοκράτες Χούθι εναντίον της πόλης Χαμίς Μουσάιτ αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε», ενημέρωσε μέσω Χ ο εκπρόσωπος Τύπου της στρατιωτικής συμμαχίας, ο Τούρκι αλ Μάλκι.