Σε κατάσταση έντονης διέγερσης βρίσκεται εκ νέου η Αίτνα, καθώς από τον κρατήρα Voragine καταγράφονται ισχυρές εκρήξεις. Η ατμόσφαιρα πάνω από την ευρύτερη περιοχή έχει επιβαρυνθεί από πυκνά σύννεφα ηφαιστειακής τέφρας, τα οποία κινούνται απειλητικά προς την πλευρά του αεροδρομίου της Κατάνιας.

Εξαιτίας της περιορισμένης ορατότητας και των κινδύνων που ελλοχεύουν για την ασφάλεια των αεροσκαφών, η διαχειρίστρια εταιρεία του αερολιμένα (SAC) προχώρησε στην προσωρινή αναστολή όλων των προγραμματισμένων αφίξεων έως τις 17:00 (τοπική ώρα).

Παράλληλα, το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας (INGV), μέσω του Παρατηρητηρίου της Αίτνας, διατηρεί την προειδοποίηση αεροπορίας (VONA) στο ανώτατο επίπεδο επικινδυνότητας («κόκκινο»).

Ποτάμια λάβας και έντονο ηφαιστειακό τρέμουλο

Τα δεδομένα των επιστημόνων επιβεβαιώνουν ότι η εκρηκτική φάση του ηφαιστείου παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή καταγράφεται τροφοδοσία λάβας από δύο διακριτές εστίες, σε υψόμετρα 2.750 και 2.360 μέτρων, δημιουργώντας νέα πεδία ροής στις πλαγιές του βουνού.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις αερομεταφορές προκαλείται από τη διασπορά της τέφρας του κρατήρα Voragine στον αέρα. Την ίδια στιγμή, οι μετρήσεις του ηφαιστειακού τρέμουλου κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές, γεγονός που υποδηλώνει ότι η υπόγεια δραστηριότητα δεν παρουσιάζει σημάδια εκτόνωσης.

Σε ετοιμότητα ο κομβικός αερολιμένας Fontanarossa

Το αεροδρόμιο Fontanarossa αποτελεί τη βασική πύλη εισόδου της Σικελίας, εξυπηρετώντας εκατομμύρια ταξιδιώτες εσωτερικών και διεθνών πτήσεων, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο.

Η SAC διευκρινίζει ότι τα περιοριστικά μέτρα αφορούν προς το παρόν τις προσγειώσεις, ενώ η πλήρης αποκατάσταση των δρομολογίων θα εξαρτηθεί από τη συμπεριφορά του ηφαιστειακού νέφους τις επόμενες ώρες.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες να μην μεταβαίνουν στο αεροδρόμιο, χωρίς προηγουμένως να έχουν επικοινωνήσει με την αεροπορική τους εταιρεία, καθώς δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο παράτασης ή τροποποίησης των περιορισμών.

Η Αίτνα, το πιο επιβλητικό και ενεργό ηφαίστειο της ευρωπαϊκής ηπείρου, παραμένει υπό αυστηρή 24ωρη παρακολούθηση από την επιστημονική ομάδα του INGV.