Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε την Κυριακή (9/11) η σύγκρουση δύο τρένων στη Σλοβακία στο τμήμα Πεζινόκ – Μπρατισλάβα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες.

🚨🇸🇰#BREAKING | NEWS ⚠️

Two trains collide on a section of Pezinok-Bratislava Main Station in Slovakia. Massive search and rescue teams on site with the emergency no word on fatalities or injuries just yet or how the two trains collided. Mass casualty incident. pic.twitter.com/K3QmCV8EnN — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) November 9, 2025

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι υπηρεσίες διάσωσης έχουν μεταβεί στο σημείο της σύγκρουσης, η οποία σημειώθηκε μεταξύ της πρωτεύουσας Μπρατισλάβα και του Πέζινοκ, που απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά.

Να σημειωθεί ότι στις 13 Οκτωβρίου, δύο τρένα είχαν συγκρουστεί στο χωριό κοντά στο χωριό Γιάμπλονοφ ναντ Τούρνοου στη Σλοβακία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 66 ατόμων.

Η Σλοβακική Εταιρεία Σιδηροδρόμων (ZSSK) ανέφερε ότι το τρένο REX 1814 (από Νίτρα προς Μπρατισλάβα) συγκρούστηκε μετωπικά με το τρένο Ex 620 μετά την αναχώρησή του από τον σταθμό Πέζινοκ, όπως μεταδίδει η Pravda. Επίσης δήλωσε ότι η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

«Το περιστατικό θα διερευνηθεί διεξοδικά – τα αίτιά του προς το παρόν παραμένουν άγνωστα. Θα παρέχουμε περισσότερες λεπτομέρειες μόλις το επιτρέψει η πορεία της έρευνας. Αναμένεται ενημέρωση μέσα στις επόμενες ώρες», πρόσθεσε η εταιρεία.

Στο σημείο του δυστυχήματος επιχειρούν δεκάδες επαγγελματίες και εθελοντές πυροσβέστες, μαζί με άλλες δυνάμεις διάσωσης, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εκπρόσωπος του Κέντρου Επιχειρήσεων της Υπηρεσίας Επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας της Σλοβακίας, Πέτρα Κλιμεσόβα, επιβεβαίωσε στο πρακτορείο TASR ότι οι διασώστες συντονίζουν την επιχείρηση στο σημείο της σύγκρουσης, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. «Θα ενημερώσουμε για τον αριθμό των τραυματιών μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες», δήλωσε η Κλιμεσόβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας SME, μεταξύ των τραυματιών υπάρχουν και σοβαρά περιστατικά. Στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Σλοβακίας έχουν ήδη κληθεί χειρουργοί και νοσηλευτές για ενίσχυση.

«Πηγαίναμε αρκετά γρήγορα, όταν το άλλο τρένο έπεσε πάνω μας», δήλωσε επιβάτιδα από το δυστύχημα. «Ήταν μια απίστευτα δυνατή πρόσκρουση», πρόσθεσε, λέγοντας ότι κάποιοι από τους επιβάτες έχουν τραυματιστεί.

Στον τόπο του δυστυχήματος κατευθύνεται και ο υπουργός Εσωτερικών, Ματούς Σουτάι Εστόκ, όπως επιβεβαίωσε στο TASR ο εκπρόσωπος του υπουργείου.

«Τα (πράγματα είναι) χειρότερα στο πρώτο βαγόνι. Θα μας εκκενώσουν. Οι πυροσβέστες περπατούν ήδη γύρω από το τρένο ρωτώντας αν είμαστε καλά» αναφέρουν επιβάτες.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, σημείωσε πως βρίσκεται σε επαφή με τις αρμόδιες Αρχές. «Όλες οι υπηρεσίες διάσωσης έχουν ενεργοποιηθεί. Εύχομαι στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση. Αυτό το τραγικό ατύχημα θα απαιτήσει να διεξαχθεί διεξοδική έρευνα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διάσωσης, για να διαπιστωθεί εάν επρόκειτο για τεχνική βλάβη ή για ανθρώπινο λάθος, όπως συνέβη και με το άλλο σιδηροδρομικό ατύχημα. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να σκεφτούμε πρωτίστως τους τραυματίες» είπε.

Π.Π.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ