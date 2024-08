Η Σουηδία ανακοίνωσε σήμερα ότι επιβεβαίωσε το πρώτο κρούσμα της mpox, μιας ιογενούς ασθένειας που μεταδίδεται μέσω στενής σωματικής επαφής.

Νωρίτερα σήμερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε λόγω της mpox, η παλιότερη ονομασία της οποίας ήταν ευλογιά των πιθήκων, παγκόσμια έκτακτη ανάγκη στη δημόσια υγεία για δεύτερη φορά μέσα σε δύο χρόνια, έπειτα από μια έξαρση της νόσου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία έχει επεκταθεί και σε άλλες χώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Στη διάρκεια του απογεύματος είχαμε την επιβεβαίωση ότι έχουμε ένα κρούσμα στη Σουηδία του πιο σοβαρού τύπου της mpox, αυτού που ονομάστηκε Clade I», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάκομπ Φόρσμεντ.

Το άτομο μολύνθηκε κατά τη διάρκεια παραμονής του σε περιοχή της Αφρικής, σύμφωνα με το BBC.

Sweden confirms first case of more contagious variant of mpox disease outside Africa https://t.co/dhoXtVxLbO

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 15, 2024