Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας, καθώς οι σειρήνες ήχησαν στο κέντρο του Αμμάν, λόγω πυραύλων, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Τις πληροφορίες για το συμβάν μεταδίδει ο ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) από την περιοχή, υπογραμμίζοντας το κλίμα έντασης που επικρατεί.

Η χώρα βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο της περιφερειακής αστάθειας και έχει βρεθεί στο στόχαστρο ιρανικών επιθέσεων, μετά την πρόσφατη αναζωπύρωση των στρατιωτικών εχθροπραξιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Σύμφωνα με το ιορδανικό πρακτορείο ειδήσεων Petra που επικαλείται πηγή από το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ιορδανίας, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τρεις πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, ενώ δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νωρίτερα πως έβαλαν στο στόχαστρο στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ στην Άκαμπα της Ιορδανίας, «προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά».