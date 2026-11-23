Αστυνομία και ομάδες προστασίας ζώων στην Κωνσταντινούπολη αναζητούν μια λέαινα που εθεάθη να περιφέρεται στα περίχωρα της πόλης.

Ένας κάτοικος της γειτονιάς Ουσκουμρούκιοϊ εντόπισε το ζώο το βράδυ της Κυριακής 23 Νοεμβρίου, ενώ αργότερα καταγράφηκε και από κάμερες ασφαλείας.

Το Ουσκουμρούκιοϊ βρίσκεται στο βόρειο άκρο της ευρωπαϊκής πλευράς της Κωνσταντινούπολης, σε μια περιοχή που περιβάλλεται από δάση. «Η τοποθεσία της λέαινας έχει εντοπιστεί και λαμβάνεται η απαραίτητη μέριμνα ώστε να αιχμαλωτιστεί ζωντανή», ανέφερε το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Βίντεο από θερμική κάμερα όπου διακρίνεται η λέαινα:

Παραμένει ασαφές από πού προήλθε το ζώο, ωστόσο ορισμένα τούρκικα μέσα ενημέρωσης άφησαν να εννοηθεί ότι είχε δραπετεύσει από σπίτι της περιοχής. Η Διεύθυνση Εθνικών Πάρκων ανέφερε ότι ειδικοί κτηνίατροι και ομάδες εξοπλισμένες με κάμερες θερμικής απεικόνισης συνδράμουν στις έρευνες, οι οποίες επικεντρώνονται στη δασώδη περιοχή.

Βίντεο με το θηλυκό λιοντάρι σε δασώδη περιοχή:

«Παρακαλούμε τους κατοίκους να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους»

Ο δήμαρχος του Σαρίγερ, Μουσταφά Οκτάι Ακσού, προειδοποίησε τους κατοίκους να λάβουν προφυλάξεις, δηλώνοντας: «Παρακαλούμε τους κατοίκους να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους, τόσο για να μην πάθουν κακό όσο και για να μην παρεμποδίσουν την επιχείρηση».

Ο Ακσού δήλωσε ότι δεν είναι ακόμη γνωστό από πού προήλθε η λέαινα και ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να την είχε μεγαλώσει κάποιος ιδιώτης.

Η επικεφαλής της γειτονιάς του Ουσκουμρούκιοϊ, Σεϊντά Ούστ, ανέφερε επίσης σε δήλωσή της ότι ζει στην περιοχή εδώ και περίπου 22 χρόνια και πως στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει αναφορές για μαϊμούδες και φίδια, αλλά είναι η πρώτη φορά που οι κάτοικοι έρχονται αντιμέτωποι με ένα λιοντάρι.

Η Ούστ δήλωσε ότι οι ομάδες συνεχίζουν το έργο τους στην περιοχή, ότι η λέαινα εντοπίστηκε με τη χρήση drones που ανιχνεύουν θερμότητα, πως έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους ενώ παράλληλα αναμένουν την αιχμαλωσία του ζώου.

Στην Τουρκία, δεν επιτρέπεται σε ιδιώτες να διατηρούν επιθετικά και σαρκοφάγα άγρια ζώα, όπως τα λιοντάρια ως κατοικίδια. Η στέγαση τέτοιων ζώων υπόκειται στους κανονισμούς για εγκαταστάσεις που διαθέτουν άδεια βάσει της σχετικής νομοθεσίας, όπως οι ζωολογικοί κήποι και τα πάρκα άγριας ζωής.

Πηγή: Euronews