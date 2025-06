Νταλίκα που μετέφερε περισσότερους από 31 τόνους κυψελών, ανετράπη κοντά στα σύνορα ΗΠΑ-Καναδά, με αποτέλεσμα 250 εκατομμύρια μέλισσες να δραπετεύσουν και να προκληθεί πανικός στην Ουάσινγκτον.

🚚In the U.S. state of #Washington , a quarter of a billion bees were set loose after a truck carrying beehives overturned. The Whatcom #CountySheriff ’s Office reported the incident on social media: “Two hundred fifty million bees are now loose. Avoid the area due to potential… pic.twitter.com/NBsy3hzIBH

Μετά το ατύχημα, η περιοχή άμεσα αποκλείστηκε από τις Αρχές, λόγω του αυξημένου κινδύνου επιθέσεων.

Σε πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, καταγράφεται ένα εντυπωσιακό –και ταυτόχρονα ανησυχητικό– θέαμα, με σμήνη μελισσών να στροβιλίζονται γύρω από το αναποδογυρισμένο όχημα.

The Final Destination: 250 million bees released into the wild in the US

A truck carrying around 32 tons of beehives overturned in Washington State.

🐝Locals were urged to avoid the crash site, and the road was temporarily closed. Beekeepers are now deciding what to do with the… pic.twitter.com/XLbvkFNheH

— NEXTA (@nexta_tv) May 31, 2025