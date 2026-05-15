Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται η Ουγκάντα μετά την επίσημη επιβεβαίωση ξεσπάσματος του ιού Έμπολα (στέλεχος Μπουντιμπούγκιο).

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας, η επιδημία θεωρείται «εισαγόμενη» από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου η κατάσταση είναι δραματική με 246 ύποπτα κρούσματα και 65 θανάτους.

Ήδη ένας ασθενής υπέκυψε στην Ουγκάντα στις 14 Μαΐου.

Τα Αφρικανικά Κέντρα Ελέγχου Ασθενειών συγκάλεσαν κατεπείγουσα περιφερειακή σύνοδο με τη συμμετοχή του Νοτίου Σουδάν και διεθνών οργανισμών, με στόχο τη θωράκιση των συνόρων και τον συντονισμό της υγειονομικής απόκρισης.

Παρά την πρόοδο στην ανάπτυξη εμβολίων, ο ιός παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνος, έχοντας προκαλέσει πάνω από 15.000 θανάτους από το 1976 έως σήμερα. Η μετάδοση γίνεται μέσω σωματικών υγρών, προκαλώντας συμπτώματα όπως υψηλό πυρετό, διάρροια και εσωτερική ή εξωτερική αιμορραγία.