Σε κατάσταση ετοιμότητας τέθηκε ο στρατός της Πολωνίας την Τετάρτη (23/9), όταν διαπιστώθηκε η παράνομη είσοδος ρωσικού ελικοπτέρου εντός της επικράτειάς της. Το περιστατικό οδήγησε στην ακαριαία ενεργοποίηση των διαδικασιών αναχαίτισης από τις τοπικές Αρχές.

Όπως γνωστοποίησε το πολωνικό Γενικό Επιτελείο, το αεροσκάφος προερχόταν από την περιοχή του Καλίνινγκραντ. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, το ρωσικό ελικόπτερο εισχώρησε σε βάθος περίπου 300 μέτρων εντός των συνόρων, παραμένοντας στον πολωνικό εναέριο χώρο για συνολικά 42 δευτερόλεπτα.

Άμεση απόκριση και εκτιμήσεις για «τεστ» ετοιμότητας

Η αντίδραση της Βαρσοβίας ήταν ακαριαία, καθώς απογειώθηκαν αμέσως μαχητικά αεροσκάφη, ενώ παράλληλα αυξήθηκε η ετοιμότητα των επίγειων μονάδων αεράμυνας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις Πολωνών αξιωματούχων, η σύντομη αυτή διείσδυση πιθανότατα κάλυπτε σκοπούς αξιολόγησης των αντανακλαστικών της πολωνικής αμυντικής διάταξης.