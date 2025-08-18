Συναγερμός σήμανε το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) της Δευτέρας, 18 Αυγούστου, στη Νέα Υόρκη, καθώς ύποπτο δέμα εντοπίστηκε στην Times Square.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, η αστυνομία κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν την πολυσύχναστη περιοχή του Μανχάταν «λόγω ενεργής αστυνομικής έρευνας».

#Breaking: Bomb squad looking at a suspicious package at the precinct on 43rd and 7th in Times Square. Streets are blocked off. Looks to be okay now. The view behind my desk. pic.twitter.com/GV4GA6zd3f — Kristina Partsinevelos (@KristinaParts) August 18, 2025

«Αποφύγετε την περιοχή της Δυτικής 43ης Οδού και της 7ης Λεωφόρου στο Μανχάταν… Αναμένετε παρουσία οχημάτων έκτακτης ανάγκης και καθυστερήσεις στην ευρύτερη περιοχή», ανέφερε το αστυνομικό τμήμα σε ανάρτηση στην πλατφόρμα «Χ».

Εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν το σημείο να έχει αδειάσει από κόσμο.