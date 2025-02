H βελγική αστυνομία αναζητά ένοπλους μετά από πυροβολισμούς σε έναν από τους σταθμούς του μετρό στις Βρυξέλλες.

Πλάνα από κλειστό κύκλωμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης δείχνουν τουλάχιστον δύο άνδρες να φορούν μπαλακλάβες και να φέρουν όπλα Καλάσνικοφ στην είσοδο του σταθμού Clemenceau στις Βρυξέλλες, ενώ προηγήθηκαν πυροβολισμοί.

🇧🇪 Belgium police are hunting two gunman seen entering the Brussels Metro.

“CCTV footage shows at least two men wearing balaclavas and carrying what appeared to be Kalashnikov weapons at the entrance of Clemenceau station in Brussels early on Wednesday.” pic.twitter.com/o9N92KPZYi

— The BlackSmith UK (@TheBlackSmithUK) February 5, 2025

