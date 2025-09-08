Συναγερμός το απόγευμα της Δευτέρας στο αεροδρόμιο Χίθροου, όταν η Πυροσβεστική κλήθηκε για να αντιμετωπίσει ένα «ενδεχόμενο περιστατικό με επικίνδυνα υλικά».

Άμεσα δόθηκε εντολή εκκένωσης του τερματικού σταθμού 4, με τους επιβάτες να απομακρύνονται από το κτήριο.

Long delays still, crates of water have been handed out and blanket have been brought out for children and elderly. Still awaiting more info and another update.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου ανέφερε: «Οι δυνάμεις μας ανταποκρίνονται σε πιθανό συμβάν που σχετίζεται με επικίνδυνες ουσίες στο αεροδρόμιο Χίθροου. Εξειδικευμένα συνεργεία έχουν σταλεί στο σημείο για να προχωρήσουν σε αξιολόγηση της κατάστασης, ενώ τμήμα του αεροδρομίου έχει εκκενωθεί για προληπτικούς λόγους».