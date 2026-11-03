Συναγερμός σήμανε στις αρχές ασφαλείας της Πολωνίας μετά από απειλή για ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού σε επιβατικό αεροσκάφος, που είχε απογειωθεί από το Χίθροου του Λονδίνου, γεγονός που οδήγησε στην έκτακτη προσγείωσή του και στην αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου Warsaw Modlin της Βαρσοβίας. Το Boeing 737 MAX με 181 επιβάτες, προσγειώθηκε στις 10:01 π.μ. (11:01 π.μ. ώρα Ελλάδας).

Ασφαλής προσγείωση και κλείσιμο του αεροδρομίου

Το αεροσκάφος, το οποίο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Modlin της Βαρσοβίας, ύστερα από πληροφορία που έλαβαν οι υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας για πιθανή τοποθέτηση βόμβας.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση του αερολιμένα, η διαδικασία προσγείωσης ολοκληρώθηκε με απόλυτη ασφάλεια. Αμέσως ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων και ασφαλείας, με ειδικά κλιμάκια πυροτεχνουργών και αστυνομικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο για τη διερεύνηση της απειλής και τον έλεγχο επιβατών, αποσκευών και της ατράκτου.

«Λουκέτο» μέχρι νεωτέρας

Για λόγους προληπτικής προστασίας, η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου Warsaw Modlin ανεστάλη πλήρως και παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας, προκαλώντας καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια, ενόσω οι πολωνικές αρχές συνεχίζουν τους εξονυχιστικούς ελέγχους για να διαπιστωθεί η βασιμότητα του περιστατικού.