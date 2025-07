Το διεθνές αεροδρόμιο του Βανκούβερ, από τα μεγαλύτερα και πλέον πολυσύχναστα στον Καναδά, παρέλυσε για σχεδόν μια ώρα χθες Τρίτη, εξαιτίας της πληροφορίας ότι μικρό αεροσκάφος υπέστη «αεροπειρατεία», σύμφωνα με τις αρχές.

Η αστυνομία ανέφερε πως έλαβε στις 13:10 (τοπική ώρα· 23:10 ώρα Ελλάδας) μήνυμα σύμφωνα με το οποίο Cessna 172, μονοκινητήριο τετραθέσιο, «υπέστη αεροπειρατεία στην περιοχή του νήσου του Βανκούβερ και πλησίαζε στον εναέριο χώρο κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Βανκούβερ» (δυτικά).

Vancouver Airport was temporarily shut down today after a hijacked Cessna 172 was landed there today. One person was arrested in what the airport officials described as a “security incident” pic.twitter.com/poB4VbQExO

— jerry22717✝️💙💜✈️ (@jerry22717) July 16, 2025