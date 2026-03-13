Συναγερμός σήμανε στο Ακρωτήρι της Κύπρου λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, καθώς ήχησαν οι σειρήνες για ενδεχόμενη απειλή ασφαλείας.
Οι Βρετανικές Βάσεις ενημέρωσαν με το ακόλουθο μήνυμα:
«Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης.
Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα.
Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες».
Έληξε ο συναγερμός
Άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής τι είναι αυτό που προκάλεσε την ήχηση των σειρήνων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανταποκρίτρια του ΡΙΚ Σωτηρούλλα Χριστοφίδου ανέφερε ότι δεν απογειώθηκαν μαχητικά.
Το νέο μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι:
«Λήξη Συναγερμού. Οι περιορισμοί στις κινήσεις έχουν αφαιρεθεί».
Πηγή: cyprustimes