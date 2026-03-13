Συναγερμός σήμανε στο Ακρωτήρι της Κύπρου λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, καθώς ήχησαν οι σειρήνες για ενδεχόμενη απειλή ασφαλείας.

Οι Βρετανικές Βάσεις ενημέρωσαν με το ακόλουθο μήνυμα:

«Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης.

Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα.

Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες».

Έληξε ο συναγερμός