Ήχησαν οι σειρήνες στο Ακρωτήρι της Κύπρου κατά τις 10:20 το πρωί της Δευτέρας (09/03). Ο Δήμος Κουρίου έστειλε στους κατοίκους της περιοχής ότι «υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφαλείας».

Το μήνυμα από τον Δήμο Κουρίου:

«Μόνο για τους κατοίκους Ακρωτηρίου

Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης.

Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα.

Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες».

Έπειτα από περίπου 15 λεπτά, ο συναγερμός έληξε και οι περιορισμοί αφαιρέθηκαν.