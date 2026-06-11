Σε κατάσταση μερικού αποκλεισμού (lockdown) έχει τεθεί το Αμερικανικό Πεντάγωνο, καθώς ειδική ομάδα διαχείρισης επικίνδυνων υλικών (hazmat) έχει σπεύσει στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται λίγο έξω από την πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CNN, αρκετοί χώροι εντός του κτηριακού συγκροτήματος έχουν αποκλειστεί, ενώ σε ορισμένες ζώνες δόθηκε εντολή για άμεση εκκένωση και απομάκρυνση του προσωπικού.

Εκπρόσωπος του Πενταγώνου επιβεβαίωσε το συμβάν στο γνωστό μέσο ενημέρωσης, αναφέροντας ότι τα εσωτερικά συστήματα ασφαλείας του κτηρίου «εντόπισαν ένα πρόβλημα στην ποιότητα του αέρα, γεγονός που κατέστησε αναγκαία τη λήψη προληπτικών μέτρων μέχρι να προσδιοριστεί η σοβαρότητά του».

Παράλληλα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κομητείας του Άρλινγκτον (Arlington County Fire Department) επιβεβαίωσε με τη σειρά της ότι ειδικά κλιμάκια αντιμετώπισης χημικών και επικίνδυνων υλικών βρίσκονται στο σημείο και διαχειρίζονται ένα «περιστατικό επικίνδυνων υλικών» που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή η ακριβής φύση της ουσίας που ενεργοποίησε τα συστήματα συναγερμού, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται.