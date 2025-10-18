Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος

Συναγερμός έχει σημάνει στο Μπαγκλαντές, μετά από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στον χώρο εμπορευματικών μεταφορών του Διεθνούς Αεροδρομίου Χαζράτ Σαχτζαλάλ της Ντάκα, η οποία πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Η φωτιά μαίνεται εδώ και πάνω από τρεις ώρες, με αποτέλεσμα να ανασταλούν προσωρινά όλες οι πτήσεις στο κύριο αεροδρόμιο της χώρας.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από τον τερματικό σταθμό εμπορευματικών μεταφορών, καλύπτοντας μεγάλο μέρος του ουρανού και δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ορισμένοι πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί στην προσπάθειά τους να περιορίσουν τις φλόγες.