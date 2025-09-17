Ένας άνδρας εμβόλισε το αυτοκίνητό του στην πύλη ασφαλείας του γραφείου του FBI στο Πίτσμπουργκ στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, νωρίς την Τετάρτη, σε αυτό που η υπηρεσία αποκάλεσε «στοχευμένη επίθεση».

Το όχημα χτύπησε την πύλη γύρω στις 2:40 π.μ. (τοπική ώρα), μετά την οποία ο οδηγός έβγαλε μια αμερικανική σημαία από το πίσω κάθισμα και την εκσφενδόνισε πάνω από την πύλη πριν τραπεί σε φυγή, ανέφερε το Associated Press, επικαλούμενο τις αρχές.

Στη συνέχεια, το άτομο έφυγε από τη σκηνή με τα πόδια», ανέφερε το FBI Pittsburgh σε ανάρτησή του στο X.

The public is asked to please call 911, call the FBI at 1-800-CALL-FBI, or make a report online at https://t.co/AoP0WgKFiX. pic.twitter.com/OnO7gyhlel — FBI Pittsburgh (@FBIPittsburgh) September 17, 2025

Κανένα άτομο από το προσωπικό δεν τραυματίστηκε.

Οι ερευνητές, συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πυροτεχνουργών, χτένισαν τον χώρο, ενώ οι αξιωματούχοι σημείωσαν ότι ο ύποπτος είχε προηγουμένως επισκεφθεί το γραφείο για να υποβάλει καταγγελία «που δεν είχε πολύ νόημα», σύμφωνα με τον βοηθό ειδικό πράκτορα Christopher Giordano.