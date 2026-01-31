Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε κτήριο στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν, στον Περσικό Κόλπο, προκαλώντας ζημιές και κινητοποίηση των αρχών, χωρίς να έχει γίνει γνωστή μέχρι στιγμής η αιτία του περιστατικού.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δύο ορόφους οκταώροφου κτιρίου, ενώ επλήγησαν επίσης σταθμευμένα οχήματα και παρακείμενα καταστήματα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα συνεργεία διάσωσης και πυροσβεστικές δυνάμεις, που συνεχίζουν τις έρευνες και τις επιχειρήσεις ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημες πληροφορίες για θύματα ή για τα αίτια της έκρηξης, ενώ οι αρχές αποφεύγουν να προβούν σε εκτιμήσεις πριν ολοκληρωθεί η αρχική αυτοψία στον χώρο.

Την ίδια ώρα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim διέψευσε πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τις οποίες στόχος της έκρηξης ήταν διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι σχετικοί ισχυρισμοί είναι «εντελώς ψευδείς».

Το λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς και στρατηγικούς κόμβους του Ιράν, γεγονός που καθιστά κάθε περιστατικό στην περιοχή αντικείμενο αυξημένης προσοχής από τις αρχές και τα μέσα ενημέρωσης.

Οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης βρίσκονται σε εξέλιξη.