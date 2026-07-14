Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, μια σειρά από ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισε την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, όπως μετέδωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP). Των εκρήξεων είχε προηγηθεί επείγουσα προειδοποίηση από την ουκρανική πολεμική αεροπορία για επερχόμενους πυραύλους με κατεύθυνση την πόλη.

Στο λιτό αλλά επείγον μήνυμά του μέσω της πλατφόρμας Telegram, ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε την ενεργοποίηση των αμυντικών συστημάτων αναφέροντας:

«Η αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί αυτήν την ώρα στην πρωτεύουσα. Ο εχθρός πραγματοποιεί επίθεση κατά του Κιέβου με τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων».