Η κυβέρνηση του Λουξεμβούργου δήλωσε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, καθώς το αεροδρόμιο του της χώρας ανέστειλε προσωρινά τις υπηρεσίες του το προηγούμενο βράδυ, μετά τον εντοπισμό drones.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι οι πτήσεις ανεστάλησαν προσωρινά «μετά τον οπτικό εντοπισμό μη αναγνωρισμένων και μη εξουσιοδοτημένων drones εντός του εναέριου χώρου πάνω από το Φιντέλ (Findel)».

Συνολικά 19 πτήσεις εκτρέπονταν σε άλλα αεροδρόμια, ανέφερε, με τη λειτουργία του αεροδρομίου να επαναλαμβάνεται γύρω στις 1:20 π.μ. τοπική ώρα (23:20 ώρα Ελλάδος/GMT την Παρασκευή).

Ο Πρωθυπουργός Λυκ Φρίντεν (Luc Frieden) δήλωσε στους δημοσιογράφους σήμερα ότι η χώρα του ήρθε «αντιμέτωπη με κάτι νέο για το Λουξεμβούργο, την παρουσία ενδεχομένως μεγαλύτερων drones στον εναέριο χώρο του Λουξεμβούργου». «Το παρατηρήσαμε αυτό τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που οδήγησε στο προληπτικό μέτρο χθες το βράδυ», σημείωσε.

Η Διυπουργική Μονάδα Αξιολόγησης Drones του Λουξεμβούργου συγκλήθηκε για να εκτιμήσει την κατάσταση, ενώ ο Φρίντεν πραγματοποίησε συνάντηση με ομάδα υπουργών και τις αρμόδιες Αρχές.

Στην κυβερνητική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «σε αυτό το στάδιο, οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν επιτρέπουν την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων». «Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν να αναλύουν όλες τις πληροφορίες που συλλέγονται και να διενεργούν τους απαραίτητους ελέγχους σε στενή συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους τους».

Εδώ και τέσσερα χρόνια, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι το Κιέβου κάνουν λόγο για «υβριδικές» επιθέσεις που συνδέονται με τη Ρωσία.

Οι επιθέσεις αυτές περιλαμβάνουν πτήσεις drones κοντά σε ευάλωτες εγκαταστάσεις, κυβερνοεπιθέσεις και παραβιάσεις του εναέριο χώρου. Υπενθυμίζουμε ότι drones εθεάθησαν πέρυσι να πετούν πάνω από το Βέλγιο και τη Δανία, ενώ φέτος ένα μη επανδρωμένο σκάφος γεμάτο εκρηκτικά εντοπίστηκε σε γερμανικό αεροδρόμιο, με το Βερολίνο να κατηγορεί τη Ρωσία.

Πηγή: Reuters