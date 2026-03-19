Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι Αρχές στο Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη, όπου ξέσπασε τεράστια φωτιά σε ουρανοξύστη στο Midtown.

Τεράστιες φλόγες και πυκνοί μαύροι καπνοί

Ειδικότερα, λίγο πριν από την έναρξη της παρέλασης για την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου την Τρίτη (17/3), ξέσπασε φωτιά σε ουρανοξύστη, με τεράστιες φλόγες να ξεπηδούν από την οροφή του υψηλού κτηρίου και πυκνούς μαύρους καπνούς να σκεπάζουν τον ουρανό.

Χρειάστηκαν λίγο λιγότερο από 90 λεπτά για να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS. Η αιτία της πυρκαγιάς βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Εκκένωση του κτηρίου από τους εργάτες

Το κτίριο στο Midtown East βρίσκεται υπό ανακαίνιση ανακαινίζεται και οι πυροσβέστες φοβήθηκαν ότι ορισμένοι εργάτες είχαν εγκλωβιστεί μέσα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Ο αναπληρωτής Αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επιβεβαίωσε ότι όλοι οι εργάτες εκκένωσαν το κτήριο και καταγράφηκαν. «Οι εργάτες επέστρεψαν, κάνουν τη δουλειά τους και οι πυροσβέστες και οι επιθεωρητές θα βρίσκονται εκεί για να δουν αν ακολουθούν τους κώδικες και αν βεβαιώνονται ότι όλα πάνε όπως πρέπει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι τρία άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός εργαζόμενου στις Πρώτες Βοήθειας και ενός αστυνομικού, υπέστησαν ελαφρά τραύματα που σχετίζονται με τον καπνό, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Αρχηγό.

