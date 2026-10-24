Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται το Μιλάνο και σειρά μεγάλων ιταλικών πόλεων σήμερα Σάββατο (24/10), υπό τον φόβο επανάληψης των εκτεταμένων λεηλασιών του προηγούμενου Σαββατοκύριακου.

Διάσημες μπουτίκ μεταξύ άλλων της Via Montenapoleone και της Via della Spiga οχυρώνονται τοποθετώντας μαύρες ξύλινες σανίδες στις βιτρίνες τους.

Παρά την έκκληση του δημάρχου Beppe Sala προς τους επιχειρηματίες να κρατήσουν ανοιχτά τα καταστήματά τους, το εμβληματικό πολυκατάστημα La Rinascente κατεβάζει κι αυτό ρολά στις 3:00 μ.μ.

Την ίδια ώρα, πάνω από 1.400 αστυνομικοί και στρατιωτικοί περιπολούν στην πόλη, ενώ το Κίνημα της 17ης Οκτωβρίου αλλάζει τακτική ορίζοντας νέα σημεία συγκέντρωσης.

1.400 ένστολοι στους δρόμους και εκατοντάδες έρευνες

Στο πεδίο της ασφάλειας, η κινητοποίηση των διωκτικών αρχών είναι μαζική.

Περισσότεροι από 1.400 αστυνομικοί και στρατιωτικοί έχουν αναπτυχθεί και περιπολούν σε κεντρικά και επίμαχα σημεία του Μιλάνου για την αποτροπή ταραχών.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε προληπτικές επιχειρήσεις, πραγματοποιώντας πάνω από 150 έρευνες σε κατοικίες και χώρους στο Μιλάνο, τη Μόντσα και σε τουλάχιστον 20 ακόμη πόλεις της χώρας.

Η τακτική του κινήματος της 17ης Οκτωβρίου

Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές διαφοροποιούν τη στρατηγική τους.

Το Κίνημα της 17ης Οκτωβρίου αποφάσισε να ακυρώσει τις προγραμματισμένες ανοιχτές διαδηλώσεις στις κεντρικές πλατείες. Αντ’ αυτού, ανακοίνωσε ότι θα ορίσει τρία ξεχωριστά σημεία συνάντησης σε κάθε πόλη στις 2:30 μ.μ..

Εκτός από το Μιλάνο, το κλίμα ανησυχίας επεκτείνεται σε ολόκληρη την ιταλική επικράτεια, καθώς διαδηλώσεις αναμένονται επίσης σε:

Ρώμη

Μπολόνια

Πάντοβα

Μπάρι

Γένοβα

Τορίνο

Φλωρεντία

Φωτογραφίες από το Μιλάνο σήμερα Σάββατο 24 Φεβρουαρίου: