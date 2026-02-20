Πολλαπλές απειλές για τοποθέτηση βόμβας καταγράφηκαν στο Παρίσι, με αποτέλεσμα να εκκενωθούν η «Tour Montparnasse» και το «Sciences Po».

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε η leparisien, το απόγευμα της Παρασκευής, γύρω στις 18:00, έγινε αναφορά για πιθανό εκρηκτικό μηχανισμό σε διάφορα σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας.

Το Sciences Po εκκενώθηκε προληπτικά και πραγματοποιήθηκε επιχείρηση ελέγχου για να διαπιστωθεί η βασιμότητα της απειλής, όπως ανέφερε αστυνομική πηγή.

Αντίστοιχα, στην Tour Montparnasse, όπου εκτελούνται εργασίες, διατάχθηκε η απομάκρυνση των εργαζομένων. Και στις δύο περιπτώσεις ολοκληρώθηκε ο απαραίτητος έλεγχος χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο.

Παράλληλα, στην ιστοσελίδα του 15ου διαμερίσματος του Παρισιού αναφερόταν ότι η Tour Montparnasse «παραμένει προσωρινά κλειστή για το κοινό» λόγω «γεγονότων ανεξάρτητων της θέλησής μας».