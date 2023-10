Μεγάλη αναταραχή έχει δημιουργηθεί στο Τελ Αβίβ, καθώς, όπως ανέφερε η απεσταλμένη της ΕΡΤ, το Κανάλι 12, ένα από τα διασημότερα τηλεοπτικά κανάλια της χώρας, μετέδωσε ότι η Ισλαμική Τζιχάντ ανακοίνωσε ότι θα επιτεθεί στην πόλη του Ισραήλ με πυραύλους.

Οι βομβαρδισμοί του τελευταίου 24ώρου περιγράφονται ως οι σφοδρότεροι στη διαμάχη Ισραηλινών-Παλαιστινίων που κρατάει 75 χρόνια και έχουν ισοπεδώσει ολόκληρες γειτονιές στη Λωρίδα της Γάζας. Την ίδια ώρα, χιλιάδες Ισραηλινοί στρατιώτες και ένας ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός αρμάτων μάχης προετοιμάζονται για εισβολή στη Γάζα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, με την προθεσμία της Χαμάς να εκπνέει στις 17:00, ξεκίνησαν να εκτοξεύονται ρουκέτες προς την πόλη Ασκελόν. Οι εκτοξεύσεις βλημάτων είναι συνεχείς, ωστόσο οι περισσότερες εκ των ρουκετών εξουδετερώνονται από το σύστημα άμυνας, Iron Dome. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ένα ξενοδοχείο έχει υποστεί ζημιές. Στο μεταξύ, στο σημείο της επίθεσης και σε γειτονικές περιοχές ηχούν σειρήνες.

Σύμφωνα με το BBC, νωρίς το βράδυ υπήρξαν οι πρώτες αναφορές για τραυματισμούς στην Ασκελόν, ενόσω οι σειρήνες συνεχίζουν να ηχούν στην πόλη ακολουθούμενες από τον ήχο των ρουκετών. Ταυτόχρονα, οι κάτοικοι προετοιμάζονται για μια μακρά και δύσκολη νύχτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Παράλληλα, πληροφορίες για ομοβροντία ρουκετών το απόγευμα από το νότιο Λίβανο προς το Ισραήλ, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο τρεις πηγές ασφαλείας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι απαντά με πυρά πυροβολικού σε ρουκέτες που εκτοξεύονται από τον Λίβανο.

Μια πηγή ασφαλείας τόνισε ότι ο βομβαρδισμός έγινε από παλαιστινιακές φατρίες. Μια δεύτερη πηγή ανέφερε ότι βομβαρδισμοί έπληξαν τη νότια περιοχή από την οποία εκτοξεύτηκαν οι ρουκέτες.

Σειρήνες ηχούν στο βόρειο Ισραήλ, ανέφεραν με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ (πρώην twitter) οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

⚡️Video of the rocket launches from Gaza towards Ashkelon pic.twitter.com/f8ubW56Ulx

The Massive Rocket Attack on Ashkelon which Hamas had Insinuated would begin at 5pm has begun at exactly 5pm. pic.twitter.com/cjBsdkyGol

— OSINTdefender (@sentdefender) October 10, 2023