Δύο επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια των πρώτων ωρών του Σαββάτου (21/3), το Ιράν στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός, όπως ανέφεραν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η ανακοίνωση του IDF

«Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) εντόπισαν πρόσφατα ότι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ. Τα αμυντικά συστήματα εργάζονται για την αναχαίτιση της απειλής. Τα τελευταία λεπτά, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου έχει αποστείλει προειδοποιήσεις απευθείας σε κινητά τηλέφωνα στις σχετικές περιοχές. Το κοινό καλείται να επιδείξει υπευθυνότητα και να ενεργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες – σώζουν ζωές. Εισέλθετε στις προστατευόμενες περιοχές».

Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε τους ιρανικούς πυραύλους και δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα, σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Tel Aviv #Ιράν #Ισράηλ #συναγερμός