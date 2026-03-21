Δύο επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια των πρώτων ωρών του Σαββάτου (21/3), το Ιράν στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός, όπως ανέφεραν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η ανακοίνωση του IDF

«Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) εντόπισαν πρόσφατα ότι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ. Τα αμυντικά συστήματα εργάζονται για την αναχαίτιση της απειλής. Τα τελευταία λεπτά, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου έχει αποστείλει προειδοποιήσεις απευθείας σε κινητά τηλέφωνα στις σχετικές περιοχές. Το κοινό καλείται να επιδείξει υπευθυνότητα και να ενεργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες – σώζουν ζωές. Εισέλθετε στις προστατευόμενες περιοχές».

צה”ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל. מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים. הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות – הן מצילות חיים. יש להיכנס למרחבים… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 21, 2026

Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε τους ιρανικούς πυραύλους και δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα, σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα.