Ο Λευκός Οίκος τέθηκε σε «κατάσταση ασφαλείας» τη Δευτέρα 4/5, μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς σε μικρή απόσταση από το συγκρότημα, με τις νεότερες πληροφορίες από αμερικανικά μέσα να ξεκαθαρίζουν σταδιακά το τοπίο.

Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία, το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση της 15ης Οδού με την Independence Avenue, κοντά στο Μνημείο της Ουάσινγκτον.

Οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για επεισόδιο στο οποίο ενεπλάκη αστυνομικός, με έναν άνθρωπο να πυροβολείται από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Η κατάστασή του παραμένει άγνωστη μέχρι στιγμής.

White House on lock down. Reports of shots fired a few blocks away #breaking — Alan Fisher (@AlanFisher) May 4, 2026

Η κινητοποίηση της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας ήταν άμεση, με πράκτορες να σπεύδουν στο σημείο και να ζητούν την απομάκρυνση δημοσιογράφων από τους εξωτερικούς χώρους του Λευκού Οίκου για προληπτικούς λόγους. Οι εκπρόσωποι Τύπου οδηγήθηκαν στην αίθουσα ενημέρωσης, ενώ για σύντομο χρονικό διάστημα ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Η Μέγκαν Κάσελα δημοσιογράφος του CNBC, ανέφερε μέσω X ότι «η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ μόλις μας απομάκρυνε από τη θέση της κάμεράς μας στον βόρειο κήπο του Λευκού Οίκου. Τώρα συγκεντρωνόμαστε στην αίθουσα ενημέρωσης. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για το τι συμβαίνει».

U.S. Secret Service just evacuated us from our camera position at the White House north lawn. We’re now gathering in the briefing room. No indication as to what’s going on pic.twitter.com/G49ZVayIHx — Megan Cassella (@mmcassella) May 4, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες από τα αμερικανικά ΜΜΕ περιγράφουν σκηνές αιφνιδιασμού, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ένδειξη ότι το περιστατικό συνδέεται άμεσα με απειλή εντός του Λευκού Οίκου.

Οι αρχές καλούν το κοινό να αποφεύγει την περιοχή, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και τα κίνητρα του περιστατικού παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Παρά τον αρχικό συναγερμό, η κατάσταση φαίνεται να τέθηκε σχετικά γρήγορα υπό έλεγχο, με την καθημερινή λειτουργία του Λευκού Οίκου να συνεχίζεται κανονικά στο εσωτερικό του κτιρίου.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης ασφαλείας στην Ουάσινγκτον, λίγες μόλις ημέρες μετά τους πυροβολισμούς στο Δείπνο των Ξένων Ανταποκριτών στο ξενοδοχείο Χίλτον, γεγονός που εντείνει την ανησυχία γύρω από την ασφάλεια στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Με πληροφορίες από: New York Post