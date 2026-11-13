Ένα δεξαμενόπλοιο συγκρούστηκε την Παρασκευή με το τουριστικό ποταμόπλοιο «American Heritage» στον ποταμό Μισισιπή, στη Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ.

Το περιστατικό προκάλεσε την ανατροπή και μερική βύθιση του ποταμόπλοιου, οδηγώντας σε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης.

Over 129 people were onboard the river cruise when an Atlantic Asphalt tanker collided into it near the Port of New Orleans. At least 12 people into water. https://t.co/eAu9XBqx5d — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 13, 2026

Στο σκάφος της εταιρείας American Cruise Lines επέβαιναν περίπου 129 επιβάτες καθώς και μέλη του πληρώματος. Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ και η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Ορλεάνης έσπευσαν αμέσως στο σημείο. Αρκετοί άνθρωποι έπεσαν στο νερό και διασώθηκαν από σωστικά συνεργεία, ενώ οι επιβάτες και το πλήρωμα εκκένωσαν το σκάφος.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.