Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθηκε το Κίεβο καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη νέα πυραυλική επίθεση από τις ρωσικές δυνάμεις.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια και να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, επικαλούμενα αυτόπτες μάρτυρες από το πεδίο, μεταδίδουν ότι αλλεπάλληλες ισχυρές εκρήξεις ακούγονται σε διάφορα σημεία του Κιέβου, με τις αντιαεροπορικές δυνάμεις της χώρας να επιχειρούν για την αναχαίτιση των επιθέσεων.

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά έκρυθμη, ενώ οι τοπικές αρχές προσπαθούν να καταγράψουν την έκταση των ζημιών και τυχόν τραυματισμούς από τα πλήγματα.