Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που βρίσκεται στην Ουάσινγκτον για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ συναντήθηκε με τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σολτς και την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

President @RTErdogan met with Chancellor Olaf Scholz of Germany on the margins of the NATO Summit in Washington, D.C.. pic.twitter.com/BK6Z06Aiho

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) July 10, 2024