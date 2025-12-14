Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα έχει συναντήσεις στο Βερολίνο με Αμερικανούς και Ευρωπαίους αντιπροσώπους για να συζητήσουν «βασικές αρχές της ειρήνης».

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η Ουκρανία έχει ανάγκη μια «αξιοπρεπή» ειρήνη και μια εγγύηση ότι η Ρωσία, η οποία εισέβαλε στη χώρα του το 2022, δεν θα επιτεθεί ξανά.

Η Γερμανία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι θα φιλοξενήσει αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας μέσα στο Σαββατοκύριακο για συνομιλίες σχετικά με μια εκεχειρία στην Ουκρανία, πριν από μια σύνοδο κορυφής με τη συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών και του Ζελένσκι που θα γίνει στο Βερολίνο τη Δευτέρα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ