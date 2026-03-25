Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος υποδέχθηκε τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι στην έδρα της Αρχιεπισκοπής. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη που κάνει ο νέος δήμαρχος στην Αρχιεπισκοπή μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του νέου δημάρχου με θεσμικούς και κοινοτικούς φορείς της πόλης. Σε αυτό το πλαίσιο, δόθηκε έμφαση σε ζητήματα που αφορούν την κοινωνική συνοχή, τη δημόσια προσφορά και τη στήριξη των πολυπολιτισμικών κοινοτήτων της Νέας Υόρκης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Αρχιεπίσκοπος συνεχάρη τον κ. Μαμντάνι για την εκλογή του, κάνοντας λόγο για «ένδειξη ελπίδας για πολλούς Νεοϋορκέζους» και για «αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη διακυβέρνηση και τη δημοκρατία». Παράλληλα, επεσήμανε τη σημασία της στήριξης κοινωνικών ομάδων που αισθάνονται περιθωριοποιημένες, σημειώνοντας ότι η Εκκλησία λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Νέας Υόρκης εξέφρασε την εκτίμησή του για τον ρόλο της Αρχιεπισκοπής και τη συμβολή της στην τοπική κοινωνία, ιδίως σε περιοχές όπως η Αστόρια, όπου η ελληνική ομογένεια έχει ισχυρή παρουσία. Τόνισε, επίσης, ότι προτεραιότητα της δημοτικής αρχής αποτελεί η στήριξη ευάλωτων πολιτών, επισημαίνοντας την ανάγκη συνεργασίας με φορείς που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό τομέα.

Οι δύο πλευρές εμφανίστηκαν ανοιχτές σε μελλοντική συνεργασία, με στόχο την ενίσχυση δράσεων που αφορούν την κοινωνική συνοχή και την υποστήριξη των κατοίκων της πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ