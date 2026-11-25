Με την παράδοση των έξι F-35 που κατασκευάστηκαν για την Τουρκία και την άρση των αμερικανικών κυρώσεων να παραμένουν βασικές διεκδικήσεις της Άγκυρας, ο Γιασάρ Γκιουλέρ αναμένεται να συναντηθεί με τον Πιτ Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας θα υποδεχθεί τον Τούρκο ομόλογό του με στρατιωτική τελετή στις 10:30 το πρωί, ώρα Ουάσιγκτον. Επίσημο πρόγραμμα δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη από το Πεντάγωνο ή το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Οι συνομιλίες αναμένεται να καλύψουν τις διμερείς αμυντικές σχέσεις και ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας, με τη Συρία μεταξύ των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν.

Για την τουρκική πλευρά, κεντρική εκκρεμότητα παραμένουν τα έξι μαχητικά F-35 που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα το 2019. Η Άγκυρα επιδιώκει παράλληλα την άρση των κυρώσεων CAATSA, οι οποίες επιβλήθηκαν το 2020 λόγω της αγοράς των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400.

Μιλώντας την περασμένη εβδομάδα στην τουρκική Βουλή, ο Γκιουλέρ ανέφερε ότι οι επαφές με τις αμερικανικές αρχές για την παράδοση των αεροσκαφών συνεχίζονται. Επανέλαβε επίσης την προσδοκία της Άγκυρας να αρθούν οι κυρώσεις, τις οποίες χαρακτήρισε ασύμβατες με το πνεύμα της συμμαχίας.

Στην προοπτική διευθέτησης των διαφορών αναφέρθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του το Σάββατο. Υποστήριξε ότι υπάρχει πολιτική βούληση και από τις δύο πλευρές, επισημαίνοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει ήδη ξεμπλοκάρει προμήθειες πυρομαχικών που καθυστερούσαν επί μακρόν.

Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι στα ζητήματα που ρυθμίζονται από την αμερικανική νομοθεσία, όπως οι κυρώσεις, τα περιθώρια της κυβέρνησης είναι «πολύ περιορισμένα». Κατά τον ίδιο, η διευθέτηση των θεμάτων των CAATSA και των F-35 θα πρέπει να γίνει σε συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Χέγκσεθ και Γκιουλέρ είχαν συναντηθεί τον Ιούνιο στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο συνεδρίασης του ΝΑΤΟ, ενώ η τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία τους είχε πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο.