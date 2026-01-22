Λιγότερο από μια ώρα κράτησε η συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Νταβός το μεσημέρι της Πέμπτης, 22 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ, μετά τη συνάντηση, είπε πως «ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τελειώσει».

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη συνάντηση, είπε ότι οι συνομιλίες με τον Ουκρανό Πρόεδρο ήταν «καλές».

Απαντώντας σε ερώτηση αν υπάρχει πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία σήμερα, απάντησε «θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί. Θα συναντηθούμε με τη Ρωσία και θα συναντηθούμε με τον Πρόεδρο Πούτιν».

«Είχα μια πολύ καλή συνάντηση με τον Πρόεδρο Ζελένσκι, όλοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος», κατέληξε.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος έφτασε σήμερα στο Νταβός, καθώς μέχρι χθες δεν είχε οριστικοποιηθεί η συνάντησή του με τον Τραμπ.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, οι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ θα ταξιδέψουν στη Μόσχα για να συναντηθούν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.