Νέες προοπτικές για τη σύσφιξη των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Βιετνάμ, ανοίγει η πρόσφατη συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Βιετναμέζο ομόλογό του, Λε Χοάι Τρουνγκ.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η ατζέντα των δύο ανδρών επικεντρώθηκε στην εμβάθυνση της οικονομικής και εμπορικής συνέργειας. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε σε στρατηγικούς κλάδους όπως η ποντοπόρος ναυτιλία, οι μεταφορές, ο τουριστικός τομέας και η ενεργειακή ασφάλεια, ενώ τονίστηκε η ανάγκη για συχνότερες πολιτισμικές και κοινωνικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο λαών.

Κοινό μέτωπο για το Δίκαιο της Θάλασσας

Ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών βρέθηκε και η προσήλωση των δύο κρατών στη διεθνή νομιμότητα. Οι δύο υπουργοί επιβεβαίωσαν τον απόλυτο σεβασμό τους στο Διεθνές Δίκαιο και ειδικότερα στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). Παράλληλα, ανέδειξαν ως κορυφαία προτεραιότητα την προστασία των ναυτικών, τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και τη θωράκιση της θαλάσσιας ασφάλειας παγκοσμίως.

Τέλος, Γεραπετρίτης και Τρουνγκ συμφώνησαν σε μια πιο στενή συνεργασία και αμοιβαίο συντονισμό εντός των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των παγκόσμιων και περιφερειακών κρίσεων. Η κίνηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η Ελλάδα ετοιμάζεται να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον ερχόμενο Οκτώβριο.