Για τις εξελίξεις στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία συζήτησαν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των BRICS.

Οι δύο πλευρές εξέτασαν τις διεθνείς εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και «τον παγκόσμιο αντίκτυπό τους».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Ο Γενικός Γραμματέας και ο πρόεδρος της Αιγύπτου συζήτησαν «λεπτομερώς την κατάσταση στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη» και επαναβεβαίωσαν «το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού».

Ο Γκουτέρες υπογράμμισε παράλληλα τον «κρίσιμο ρόλο» της Αιγύπτου στη διευκόλυνση του διαλόγου με στόχο την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.