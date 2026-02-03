Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ συναντήθηκε την Τρίτη με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ.

Όπως έγινε γνωστό, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την επομένη από το μερικό άνοιγμα του συνοριακού περάσματος Ράφα, που συνδέει τη Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο.

Η σημερινή επίσκεψη του απεσταλμένου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν από τις αναμενόμενες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, χώρας που αποτελεί ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ. Σύμφωνα με πηγές και μέσα ενημέρωσης, οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης θα ξεκινήσουν την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, με τον Γουίτκοφ να συναντά τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σε μια προσπάθεια να αναζωογονηθεί η διπλωματία και να μειωθεί ο κίνδυνος ενός νέου περιφερειακού πολέμου.