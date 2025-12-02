Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του προέδρου, ο Τζάρεντ Κούσνερ, θα συναντηθούν σήμερα στη Μόσχα με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν για συνομιλίες που αποσκοπούν στην εξεύρεση τρόπου για να μπει τέλος στην πιο θανατηφόρα σύγκρουση που μαίνεται στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον οποίο η κυβέρνησή του χαρακτηρίζει «λουτρό αίματος» και «πόλεμο δι’ αντιπροσώπων», αλλά οι προσπάθειές του για ειρήνευση, ανάμεσα στις οποίες και σύνοδος κορυφής με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, δεν έχουν μέχρι στιγμής τελεσφορήσει. Την περασμένη εβδομάδα προέκυψε ένα αμερικανικό προσχέδιο ειρηνευτικών προτάσεων 28 σημείων, που διέρρευσε, τρομάζοντας Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι θεώρησαν ότι υποχωρεί στα βασικά αιτήματα της Ρωσίας όσον αφορά το NATO, τον έλεγχο της Μόσχας επί ενός πέμπτου της Ουκρανίας και περιορισμούς στον στρατό της Ουκρανίας. Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις έδωσαν στη συνέχεια την αντιπρότασή τους για ειρήνη και σε συνομιλίες που έγιναν στη Γενεύη, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία δήλωσαν ότι δημιούργησαν ένα «επικαιροποιημένο και βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο» για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι οι συνομιλίες μέχρι στιγμής δεν αφορούν ένα σχέδιο συμφωνίας, αλλά μια σειρά προτάσεων, οι οποίες, όπως σημείωσε την περασμένη εβδομάδα, «θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η συνάντηση του Γουίτκοφ με τον Πούτιν θα γίνει στο δεύτερο μισό της σημερινής ημέρας, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά με τις κόκκινες γραμμές της Ρωσίας, λέγοντας ότι η διπλωματία των μεγαφώνων δεν είναι βοηθητική.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε παράλληλα ότι τον Γουίτκοφ θα συνοδεύει στο ταξίδι του στη Ρωσία ο Κούσνερ.

Ο Πούτιν έχει πει επανειλημμένως ότι είναι έτοιμος να έχει συνομιλίες για την επίτευξη ειρήνης, σημειώνοντας ωστόσο ότι, αν η Ουκρανία αρνηθεί μια συμφωνία, οι δυνάμεις της Ρωσίας θα προελάσουν περαιτέρω και θα καταλάβουν περισσότερο ουκρανικό έδαφος.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους πάνω από το 19% της Ουκρανίας, ήτοι 115.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ένα τοις εκατό παραπάνω απ’ ό,τι πριν από δύο χρόνια, και το 2025 έχουν προωθηθεί με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2022, σύμφωνα με φιλοουκρανικούς χάρτες. Ρώσοι στρατιωτικοί διοικητές δήλωσαν εξάλλου χθες, Δευτέρα, στον Πούτιν ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τις ουκρανικές πόλεις στη γραμμή του μετώπου Ποκρόφσκ και Βοβτσάνσκ.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, πάνω από 1,2 εκατομμύριο άνδρες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στον πόλεμο, ενώ ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία αποκαλύπτουν στοιχεία για τις απώλειές τους.

Τραμπ, Ευρώπη, NATO και επιχειρηματική δραστηριότητα με τη Ρωσία

Από τότε που προέκυψε το αμερικανικό προσχέδιο προτάσεων, στα τέλη του περασμένου μήνα, ευρωπαϊκές δυνάμεις αγωνίζονται να ενισχύσουν την Ουκρανία κατά αυτού που θεωρούν μια τιμωρητική φιλορωσική ειρήνη που θα μπορούσε να ανοίξει τη Ρωσία σε αμερικανικές επενδύσεις στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τις σπάνιες γαίες και να επαναφέρει τη Μόσχα στη G8, όπως επισημαίνει το Reuters.

Στις βασικές ρωσικές αξιώσεις περιλαμβάνεται δέσμευση ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο NATO, ανώτατα όρια στον ουκρανικό στρατό, ρωσικός έλεγχος επί του συνόλου του Ντονμπάς, αναγνώριση του ρωσικού ελέγχου της Κριμαίας, του Ντονμπάς, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας και προστασία των ρωσόφωνων και των πιστών της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Reuters.

Η Ουκρανία δηλώνει ότι κάτι τέτοιο θα αναλογούσε σε συνθηκολόγηση και θα την καθιστούσε ευάλωτη σε ενδεχόμενη κατάκτηση από τη Ρωσία, αν και οι ΗΠΑ κόμισαν επίσης μια 10ετή εγγύηση ασφαλείας για το Κίεβο. Ο Γουίτκοφ, ο Κούσνερ και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο συνάντησαν τον Ρουστέμ Ουμέροφ, τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, για συνομιλίες την Κυριακή στο κλαμπ του Γουίτκοφ Shell Bay κοντά στο Μαϊάμι.

«Μοιραζόμαστε την άποψη ότι ο πόλεμος πρέπει να οδηγηθεί σε ένα δίκαιο τέλος», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X ύστερα από συνομιλίες που είχε στο Παρίσι.

Ο Πούτιν έστειλε χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία ξεκίνησε το 2014 αφού ανατράπηκε ο τότε πρόεδρος της Ουκρανίας που ήταν προσκείμενος στη Ρωσία με την εξέγερση της πλατείας Μαϊντάν και η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία, με υποστηριζόμενες από τη Ρωσία αυτονομιστικές δυνάμεις να πολεμούν τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ