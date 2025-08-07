Σε συμφωνία ήρθαν Ρωσία και ΗΠΑ για την πραγματοποίηση συνάντησης μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Μετά από πρόταση της αμερικανικής πλευράς, ουσιαστικά επιτεύχθηκε συμφωνία για τη διεξαγωγή διμερούς συνάντησης στο υψηλότερο επίπεδο τις επόμενες ημέρες, δηλαδή συνάντηση μεταξύ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο Γιούρι Ουσακόφ.

«Ξεκινάμε τώρα συγκεκριμένες προετοιμασίες μαζί με τους Αμερικανούς συναδέλφους μας», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, οι New York Times είχαν μεταδώσει πως ο Τραμπ σχεδιάζει συνάντηση με τον Πούτιν, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Αμερικανός πρόεδρος σκοπεύει επίσης να διοργανώσει τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να ενημέρωσε Ευρωπαίους ομολόγους του σχετικά με το σχέδιό του.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε παράλληλα στο NBC News για τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν ότι μπορεί να λάβει χώρα και την επόμενη εβδομάδα, αν και η ημερομηνία δεν αποκλείεται και να μετακινηθεί.

Την Τετάρτη, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωνε τη «μεγάλη πρόοδο» στις συνομιλίες με τη Ρωσία, με μια ανάρτησή του, μετά τις συνομιλίες που είχε ο απεσταλμένος του, Steve Witkoff με τον Ρώσο πρόεδρο.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, που κράτησε περίπου τρεις ώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτηση στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Truth Social, ανέφερε ότι επετεύχθη «μεγάλη πρόοδος», για την οποία ενημέρωσε ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες. «Όλοι συμφωνούν ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί και θα εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες», προσέθεσε.

Λίγο αργότερα πάντως, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα προχωρήσει σήμερα, Πέμπτη, στην επιβολή δευτερογενών κυρώσεων εναντίον χωρών που έχουν εκτεταμένες συναλλαγές με τη Ρωσία. Ο ίδιος ο Τραμπ διπλασίασε χθες τους εμπορικούς δασμούς στα προϊόντα της Ινδίας ανεβάζοντάς τους σε 50%, επικαλούμενος τις μεγάλες εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε τηλεφωνικά από τον Τραμπ για τις συνομιλίες της Μόσχας και ότι στην τηλεφωνική συνδιάλεξη συμμετείχαν και Ευρωπαίοι ηγέτες. «Η Ουκρανία ασφαλώς θα υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της. Όλοι χρειαζόμαστε μια διαρκή και βιώσιμη ειρήνη. Η Ρωσία οφείλει να τερματίσει τον πόλεμο που ξεκίνησε», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.