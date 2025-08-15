Σε εξέλιξη βρίσκεται η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα, μεταξύ του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν. Κεντρικό θέμα των συζητήσεων μεταξύ των δύο προέδρων και των πολυπληθών αντιπροσωπειών τους, ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η διμερής συνάντηση στην Αλάσκα θα ξεκινήσει στις 10 μ.μ. (ώρα Ελλάδος), ενώ το Κρεμλίνο ανέφερε πως μπορεί να διαρκέσει «τουλάχιστον 6 με 7 ώρες».
Ο Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες πριν την συνάντηση, δήλωσε ότι δεν θα είναι ευχαριστημένος αν δεν επιτευχθεί σήμερα μια κατάπαυση του πυρός, ενώ από την μεριά της Ρωσίας, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι θα ήταν δυνατή μια επακόλουθη τριμερής συνάντηση, με την συμμετοχή και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εάν οι σημερινές συνομιλίες φέρουν αποτελέσματα.
Ο Ζελένσκι δήλωσε από τη μεριά του ότι η Ουκρανία «θα βασιστεί στην Αμερική» και εξέφρασε ελπίδα για μελλοντική τριμερή συνάντηση. Κάποιοι Ουκρανοί εκφράζουν χαμηλές προσδοκίες για τη σύνοδο.
Τραμπ και Πούτιν έδωσαν τα χέρια στο κόκκινο χαλί
Τραμπ και Πούτιν έδωσαν τα χέρια στο κόκκινο χαλί που έχει τοποθετηθεί στο αεροδρόμιο για αυτή τη στιγμή.
Ο Αμερικανός πρόεδρος μόλις βγήκε από το Air Force One
Αμερικανικά F-35 πετούν πάνω από τη βάση
Δύο F-35 Lightning II περνούν πάνω από τη Βάση Elmendorf-Richardson στο Άνκορατζ της Αλάσκας, αφού συνόδευσαν το Ilyushin Il-96-300PU που μετέφερε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.
Κλειστές παραμένουν οι πόρτες των δύο αεροσκαφών
Προσγειώθηκε το αεροσκάφος του Ρώσου προέδρου στην Αλάσκα
Μόλις τώρα Προσγειώθηκε το αεροσκάφος του Ρώσου προέδρου στην Αλάσκα. Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να χαιρετήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν καθώς κατεβαίνει από το αεροπλάνο, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.
Κλειστή η πόρτα του Air Force One
Το Air Force One, το αεροπλάνο που μετέφερε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, προσγειώθηκε, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε η αμερικανική τηλεόραση. Η πόρτα παραμένει ακόμα κλειστή.
Γεύμα εργασίας μετά τη συνάντηση
Μετά τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, θα ακολουθήσει γεύμα, στο οποίο από αμερικανικής πλευράς θα μετέχουν οι Μάρκο Ρούμπιο, Πιτ Χέγσκεθ, Σκοτ Μπέσεντ, Σκοτ Λούτβικ, Στιβ Γούιτκοφ και Σούζι Γουίλις
Ποιοι θα καθίσουν στο τραπέζι μαζί με τον Τραμπ και τον Πούτιν
Σύμφωνα με το NBC που επικαλείται αξιωματούχο του Λευκού Οίκου τον Ντόναλντ Τραμπ θα συνοδεύει στην συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ.
Προφανώς αντιστοίχως απο την ρωσική πλευρά θα υπάρχει ο υπουργός Εξωτερικών και τρίτος αξιωματούχος.