Σε εξέλιξη βρίσκεται η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα, μεταξύ του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν. Κεντρικό θέμα των συζητήσεων μεταξύ των δύο προέδρων και των πολυπληθών αντιπροσωπειών τους, ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η διμερής συνάντηση στην Αλάσκα θα ξεκινήσει στις 10 μ.μ. (ώρα Ελλάδος), ενώ το Κρεμλίνο ανέφερε πως μπορεί να διαρκέσει «τουλάχιστον 6 με 7 ώρες».

Ο Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες πριν την συνάντηση, δήλωσε ότι δεν θα είναι ευχαριστημένος αν δεν επιτευχθεί σήμερα μια κατάπαυση του πυρός, ενώ από την μεριά της Ρωσίας, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι θα ήταν δυνατή μια επακόλουθη τριμερής συνάντηση, με την συμμετοχή και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εάν οι σημερινές συνομιλίες φέρουν αποτελέσματα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε από τη μεριά του ότι η Ουκρανία «θα βασιστεί στην Αμερική» και εξέφρασε ελπίδα για μελλοντική τριμερή συνάντηση. Κάποιοι Ουκρανοί εκφράζουν χαμηλές προσδοκίες για τη σύνοδο.

Δείτε Live εικόνα:

Ζωντανή ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις: