Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως είχαν «πολύ εποικοδομητική» συζήτηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ χθες Δευτέρα για την κατάσταση στην Ερυθρά Οάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία, αμέσως μετά τη συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Οι δύο αρχηγοί κρατών συζήτησαν ιδίως το πώς θα υπάρξουν «καλύτερες» συνθήκες «ασφαλείας» σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και για την «ανάγκη να βοηθήσουμε πιο γρήγορα και πιο δυνατά τους Ουκρανούς φίλους μας» όσον αφορά «τους πυραύλους αναχαίτισης», ανέφερε ο Μακρόν στον Τύπο.