Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες Τετάρτη ότι θα υποδεχτεί τον Κολομβιανό ομόλογό του Γουστάβο Πέτρο στον Λευκό Οίκο «στο εγγύς μέλλον» λίγη ώρα μετά την πρώτη τηλεφωνική συνδιάλεξη μεταξύ των δύο αρχηγών κρατών, έπειτα από επανειλημμένες απειλές του Ρεπουμπλικάνου πως θα μπορούσαν να εξαπολυθούν πλήγματα των ΗΠΑ στην Κολομβία.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος τηλεφώνησε για να «εξηγήσει την κατάσταση όσον αφορά τα ναρκωτικά και άλλες διαφωνίες που είχαμε», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social. Πρόσθεσε ότι «αδημονεί» να τον συναντήσει.

Πρώτη τηλεφωνική συνδιάλεξη των προέδρων Τραμπ και Πέτρο μετά τις απειλές των ΗΠΑ στην Κολομβία

Ο Κολομβιανός σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ, που έχει καταφερθεί επανειλημμένα εναντίον του πρώτου με δηλώσεις σε ΜΜΕ ή μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, είχαν την πρώτη τους τηλεφωνική συνδιάλεξη, μετά τις απειλές του ρεπουμπλικάνου να διατάξει στρατιωτική δράση, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας.

Δεν διευκρίνισε το περιεχόμενο, ούτε τη διάρκεια της συνδιάλεξης. Πάντως, σύμφωνα με κολομβιανά μέσα ενημέρωσης, ο τόνος της συνομιλίας, που διήρκεσε περίπου δεκαπέντε λεπτά, ήταν ήρεμος.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος έχει επικρίνει έντονα την αμερικανική στρατιωτική δράση που διέταξε η κυβέρνηση Τραμπ στην περιοχή και κατηγόρησε τις ΗΠΑ πως απήγαγαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο «χωρίς νομική βάση». Ο Τραμπ από την πλευρά του έκρινε πως ο Πέτρο καλά θα κάνει να «προσέχει τα οπίσθιά του», ενώ χαρακτήρισε τον ομόλογό του «άρρωστο» άνθρωπο, που «του αρέσει να παίρνει κοκαΐνη» και να «την πουλάει στις ΗΠΑ».

Πηγές: AΜΠΕ, AFP