Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, είχε το απόγευμα στη Ρώμη η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Η συνομιλία επέτρεψε να συζητηθούν οι προοπτικές των διμερών σχέσεων και να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά τα κύρια θέματα της διεθνούς επικαιρότητας, με ιδιαίτερη αναφορά στην κατάσταση στην Ουκρανία, στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην ευρωπαϊκή ατζέντα», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ιταλικής Κυβέρνησης.

«Στα θέματα που αντιμετωπίσθηκαν, συμπεριλαμβάνονται και πρωτοβουλίες για μια αποτελεσματική και καινοτόμο διαχείριση των μεταναστευτικών ροών», προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.

«Οι δύο ηγέτες συζήτησαν και τις ευκαιρίες που προσφέρει το ευρωπαϊκό εργαλείο SAFE, αξιολογώντας ενδεχόμενες κοινές δράσεις της Ιταλίας και της Ουγγαρίας, προς στήριξη των τεχνολογικών και βιομηχανικών ικανοτήτων τους», καταλήγει η ανακοίνωση της Κυβέρνησης Μελόνι.

Πηγή: AΠΕ

Επιμέλεια: Χρύσανθος Αναγνώστου