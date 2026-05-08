Η ενδυνάμωση των διατλαντικών δεσμών και η προάσπιση των εθνικών συμφερόντων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Σε δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους, η κυρία Μελόνι χαρακτήρισε τη συνομιλία ως ιδιαίτερα ευρεία και εποικοδομητική, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια επαφή μεταξύ στενών συμμάχων που καλύπτει τόσο το φάσμα των διμερών σχέσεων όσο και τις κρίσιμες διεθνείς προκλήσεις. Η συνάντηση επιβεβαίωσε την κοινή βούληση για συνεργασία σε μια σειρά από φλέγοντα ζητήματα, από την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών μέχρι τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ασία και την Ευρώπη.

Η ατζέντα των συνομιλιών περιέλαβε κρίσιμα μέτωπα όπως η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η διασφάλιση της ναυσιπλοΐας και η στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ, θέματα που επηρεάζουν άμεσα την παγκόσμια οικονομία και σταθερότητα. Παράλληλα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός έθεσε επί τάπητος ζητήματα που αποτελούν διαχρονικές προτεραιότητες για την ιταλική εξωτερική πολιτική, όπως η σταθεροποίηση της Λιβύης και η κατάσταση στον Λίβανο. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τη συνεχιζόμενη κρίση στην Ουκρανία, αλλά και για τις σχέσεις με την Κίνα, ενόψει μάλιστα της επικείμενης επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στη χώρα.

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της παρέμβασης της Τζόρτζια Μελόνι ήταν η αναφορά στην ανάγκη ειλικρίνειας και αμοιβαίου σεβασμού των εθνικών συμφερόντων μέσα στο πλαίσιο της συμμαχίας. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε ότι, ενώ η διατλαντική σχέση παραμένει θεμελιώδης, είναι εξίσου σημαντικό για κάθε κράτος να υπερασπίζεται τις δικές του προτεραιότητες. Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η Ιταλία κινείται με γνώμονα το εθνικό της συμφέρον, ακολουθώντας το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, και εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι υπάρχει συναντίληψη πάνω σε αυτή την αρχή, γεγονός που καθιστά τη σχέση των δύο κρατών πιο αποδοτική και στέρεη.