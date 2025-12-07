Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αποκάλυψε ότι θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μέσα στο Δεκέμβριο, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας ότι στην κορωνίδα της ατζέντας των συζητήσεών τους θα βρεθούν θέματα ασφάλειας, το φλέγον ζήτημα της εκεχειρίας της Γάζας και το μέλλον της.

German Chancellor Friedrich Merz arrived in Israel this evening. He is scheduled to meet Prime Minister Netanyahu tomorrow. FM Gideon Sa’ar greeted him upon landing at Ben Gurion Airport. pic.twitter.com/An2gN3TqgJ — Moshe Schwartz (@YWNReporter) December 6, 2025

Ο Μερτς έφτασε στο Ισραήλ το Σάββατο (6/12,) πραγματοποιώντας την πρώτη του επίσκεψη, έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων του, επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη στήριξη του Βερολίνου προς το Ισραήλ, μετά από μια περίοδο έντασης, που είχε κλονίσει τους παραδοσιακά στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Σήμερα (7/12) το μεσημέρι, οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε κοινές δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης.

PM Benjamin Netanyahu and German Chancellor Friedrich Merz are currently meeting at the PMO in Jerusalem Stills: Amos Ben Gershom/ GPO

Video (uploaded): Omer Miron/ GPO pic.twitter.com/Qdv6EK7xzw — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) December 7, 2025



Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η πρώτη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα, πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της και εξέφρασε την προσδοκία πως σύντομα θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση. Τόνισε ότι «οι ευκαιρίες για ειρήνη είναι προ των πυλών», μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων ετών.

«Θα τις συζητήσω με τον Πρόεδρο Τραμπ, όταν τον συναντήσω αργότερα αυτόν τον μήνα», δήλωσε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι στη συνάντηση θα τεθεί και «το ζήτημα του τερματισμού της κυριαρχίας της Χαμάς στη Γάζα, καθώς αυτό αποτελεί κομβικό στοιχείο για τη διασφάλιση ενός διαφορετικού μέλλοντος τόσο για τη Γάζα, όσο και για εμάς που γειτνιάζουμε με αυτή».

Ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης ότι μετά την επιστροφή της σορού και του τελευταίου ομήρου, του Αρχιλοχία Ran Gvili, «αναμένουμε να προχωρήσουμε σύντομα στη δεύτερη φάση», την οποία χαρακτήρισε πιο δύσκολη. Η τρίτη φάση, σύμφωνα με τον ίδιο, θα αφορά την «αποριζοσπαστικοποίηση της Γάζας».

🇮🇱🇩🇪 | Netanyahu recibe la visita del canciller Mertz en Israel. pic.twitter.com/TxwCTp9zKL — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) December 7, 2025



Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, τόνισε ότι συνομιλεί με πολλούς παγκόσμιους ηγέτες, όμως «με τον Μερτς υπάρχει μια ειλικρινής και ανοιχτή συζήτηση, ακόμη και όταν υπάρχουν διαφωνίες», δίνοντας καθαρά το στίγμα για την εκ νέου ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.