Συνάντηση στο τουρκικό προεδρικό μέγαρο είχαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ανταποκρινόμενος σε σχετική πρόσκληση του προέδρου της Τουρκίας, που απηύθυνε προς τον ίδιο, αλλά και προς τους άλλους θρησκευτικούς ηγέτες της χώρας, μετέβη σήμερα (11/3) στην Άγκυρα, όπου στο Προεδρικό Μέγαρο παρετέθη δείπνο (Iftar), που προσφέρεται κατά την περίοδο του Ραμαζανιού μετά το τέλος της ημερήσιας νηστείας.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε τις ευχές του προς τον Τούρκο πρόεδρο και δι’ αυτού προς όλους τους μουσουλμάνους της χώρας, για το Ραμαζάνι.

Τον Παναγιώτατο, ο οποίος επέστρεψε αυθημερόν στην Πόλη, συνόδευσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ.

Τη Δευτέρα (10/3) ανάλογο επίσημο δείπνο παρέθεσε στην Άγκυρα η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP). Τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος προσκλήθηκε όπως κάθε χρόνο, εκπροσώπησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Προύσης κ. Ιωακείμ.