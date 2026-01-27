Ο Σύρος Πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα θα συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν την Τετάρτη.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ, συμμάχου του Κρεμλίνου, το 2024.

«Προγραμματίζονται συζητήσεις για την κατάσταση των διμερών σχέσεων και τις προοπτικές ανάπτυξής τους σε διάφορους τομείς, καθώς και για την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή», ανέφερε το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του σήμερα.

Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί καθώς η Μόσχα επιδιώκει να διατηρήσει τις στρατιωτικές της βάσεις στη Συρία και καθώς ο Σάρα ελπίζει να εξασφαλίσει την έκδοση του Άσαντ, ο οποίος ζει εξόριστος στη Ρωσία μετά την εκδίωξή του από την εξουσία.