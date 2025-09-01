Συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της 25ης Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης.

Ο Τούρκος Πρόεδρος προσκάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του να επισκεφτεί την Τουρκία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τουρκικής Προεδρίας, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Ρωσίας συνεχίζουν να εξελίσσονται στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και των κοινών συμφερόντων και ότι το πνεύμα συνεργασίας από το παρελθόν συνεχίζεται σε τομείς όπως το εμπόριο, ο τουρισμός, οι επενδύσεις και η ενέργεια.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες της Τουρκίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και ότι πιστεύει πως οι διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης συνέβαλαν στην ειρηνευτική διαδικασία.

Ο ίδιος εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας θα οδηγήσουν σε διαρκή ειρήνη και ότι η σταθερότητα στον Καύκασο θα είναι προς το κοινό συμφέρον της Τουρκίας και της Ρωσίας.

Ο Πούτιν, με τη σειρά του, επαίνεσε τον ρόλο της Τουρκίας στις προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, λέγοντας πως θα εξακολουθεί να υπάρχει ζήτηση για τον «ειδικό ρόλο» της στις μεσολαβητικές προσπάθειες και τη διπλωματία.

Ειδικότερα, κατά τη συζήτηση με τον Τούρκο ομόλογό του, ο Πούτιν αναφέρθηκε στους τρεις γύρους απευθείας συνομιλιών Ρωσίας – Ουκρανίας που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Μάιο στην Κωνσταντινούπολη, επισημαίνοντας ότι αυτές οι συναντήσεις βοήθησαν να επιτευχθεί πρόοδος σε ανθρωπιστικά ζητήματα. Υπογράμμισε ότι η συμβολή της Άγκυρας ήταν καθοριστική για να δημιουργηθεί χώρος διαλόγου, χαρακτηρίζοντας την τουρκική βοήθεια «σημαντική».

Επιπλέον, ο Ρώσος Πρόεδρος τόνισε ότι η συνεργασία με την Τουρκία σε περιφερειακά ζητήματα της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και του Καυκάσου είναι «καθιερωμένη, χρήσιμη και βασισμένη στην εμπιστοσύνη», ενώ πρόσθεσε ότι οι τακτικές ανταλλαγές απόψεων σε προεδρικό επίπεδο συντηρούν έναν «εποικοδομητικό διάλογο» που ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της καλής γειτονίας.

Οι δύο Πρόεδροι αντήλλαξαν επίσης απόψεις σχετικά με τις εξελίξεις στη Γάζα και τη Συρία.